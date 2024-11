Jõgeval jäi väike laps korterisse luku taha

Sündmuskohale reageerinud päästjad sisenesid korterisse välisukse kaudu ning said seejärel emale ukse avada. Lapsega oli kõik korras.

Teise väljakutse said päästjad neljapäeva hommikul, kui kell 6.57 teatati, et Põltsamaa vallas Laasme külas on kukkunud puu sõiduteele. Üks sõiduauto oli ka puu ladvaosast juba läbi sõitnud, kuid inimesed polnud kannatada saanud. Päästjad eemaldasid teele kukkunud puu ning olukord lahenes.