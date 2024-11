Tulbi tänava ümberehituse tähtaeg on muutunud kaks korda: esmalt pidi tänav valmima 15. septembriks, seejärel 18. oktoobriks ning nüüd on eesmärgiks seatud 20. november. Kuid praegu Tulbi tänaval avanev vaatepilt veel tööde lõppu ei meenuta – kõnniteed on alles killustikukihi all, kui sedagi.