Rekaga avarii teinud eakas autojuht tuli politseil ühel päeval kaks korda roolist kõrvaldada

«Ekspert hindas, et mehe tervis ei võimalda sõidukit juhtida,» ütles Sulg. «Ta anti pärast meditsiinilist läbivaatust lähedate hoolde, kes ka tema sõiduki turvaliselt koju toimetasid.»

Teave liikluses end ja teisi korduvalt ohtu pannud eakast autojuhist anti edasi nii transpordiametile kui ka mehe perearstile, et hinnata tema sobivust liiklusesse ning võtta vastu otsust edasise juhtimisõiguse koht. Tema tervisetõend kehtib.

Tartu politseijaoskonna liiklussüütegude uurimisgrupi juht Aare Sulg leidis, et ehkki kutselised juhid peavad juhtimisõiguse säilitamiseks tervisekontrollis käima iga viie aasta tagant, on see eilne juhtum äratuskellaks kõigile tööandjatele.