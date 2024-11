Auhinnatud aia aastates perenaine kurdab naabrite üle ja hurjutab linnavalitsust

Linnavalitsus alustas naabrite suhtes abihoonete pärast siiski menetlused

Aime Tuusis on lisaks haljastuse muredele Tartu linnavalitsusele teatanud naabrite kinnistutel aastate jooksul kerkinud abihoonetest, mis tema sõnul reeglitele ei vasta.

Ühel naabril oli enne viilkatusega abihoone, mille omanik lammutas, ja ehitas asemele kaldkatusega hoone. Kuna uus hoone sai üle 20-ruutmeetrine, oleks selleks pidanud linnavalitsusest võtma ehitusteatise.

«Alustasime menetlustoiminguid ning omanik on alustanud ehitise seadustamist, esitanud linnavalitsusele ka ehitusteatise ja -projekti,» lausus Tartu linnavalitsuse järelevalveteenistuse juhataja Andres Aint. «Linnavalitsus vaatas selle läbi, tegime oma märkused ja parandamisettepanekud.»

Kui kõik märkused on kõrvaldatud, kaasatakse menetlusse ka naabrid, kes saavad avaldada oma arvamust – mida nad arvavad sellise ehitise püstitamisest ja kui hoonega ei olda mingil põhjusel nõus, tuleb naabril seda ka põhjendada.

Seejärel otsustab linnavalitsus, kas need põhjendused on asjakohased ja kas projekti tuleb seetõttu mingil määral muuta, või need pole asjakohased. Igal juhul peab põhjendama, miks luba antakse või ei anta, nipsust lube ei väljastata, kinnitas Aint.

Teinegi naaber on juba aastate eest laiendanud viilkatusega abihoonet, millel katusealust pinda on kokku rohkem kui 60 ruutmeetrit, ning selle suhtes on samuti algatatud menetlus, et ehitis seadustada.

Vanade ehitiste puhul annab linnavalitsus seadustamiseks aega pool aastat, kõnealusel juhul on aega veel detsembri keskpaigani.

Antud juhul tuleb tasuda 500-eurone riigilõiv ja teha ehitisaudit. Kui kõik on korras, menetletakse asja edasi ning kaasatakse lähinaabrid, kes saavad ka sel puhul oma arvamust avaldada. JENS RAAVIK