Vaata pilte Iraanlane meisterdab ülitäpseid koopiaid Emajõelinna kuulsatest hoonetest

Üheksa aastat Tartus elanud Ebrahim Bakhs­hayeshi on paari viimase aastaga saanud valmis siinse nelja erilise hoone fassaadi mudelid. Nüüd on tal kavas teha ka paari pealinna maja makett. Kuid millal ja mis järjekorras need valmivad, ei tea meister veel isegi.

Foto: Margus Ansu