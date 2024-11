Andrus Punt: vaidlustes sündinud gümnaasiumi kümme esimest aastat. Olulisest

Tõsiasi on, et aja möödudes unustame nii mõnegi gümnaasiumis hästi selgeks õpitud fakti. Meelest läheb, mida keegi täpselt kunagi ütles või tegi. Olulisuse kaotab tunnistusele märgitud hinne. Siiski jääb kuskile tunne, mida kool tekitas. Emotsioon, mis meid mõnele õpetajale või koolikaaslasele mõeldes üles leiab. Ja leiab sügavalt meie seest. Sealt, kus peitub meie olemus, sest just nõnda määrav roll on kooliteel ja -kaaslastel.