Vambola Paavo: saagu sinna kasvõi kohvik Korsten.

Turu tänava endise katlamaja korsten on harjumuspärasest linnapildist lõplikult kadunud ja kuidagi imelik tunne on sellest kohast mööda sõites. Mõnele oli hiiglaslik korsten aastakümneid omamoodi kaugele paistnud maamärk, irvhammastele Tartu fallos. Ilu on kokkuvõttes vaataja silmades, kes mida oskas näha. Kibekähku koristati tänava äärest lõhkamisel tekkinud praht. Mõne aasta pärast tervitab möödujat juba eksklusiivne elurajoon.