Netikelmid petsid välja 11 000 eurot

Esiteks pöördus politseisse mees, kes broneeris majutuse lehekülje booking.com kaudu. Mõni päev hiljem sai ta sõnumi, et majutusasutuse reeglid on muutunud ja broneeringu säilitamiseks tuleb teha ettemaks.

Mees tegi 899 euro suuruse ettemaksu ning järgmisel päeval sai ta uuesti samasuguse sõnumi. Seejärel võttis ta ühendust booking.com-i keskkonnaga ja sai teada, et tegu on petuskeemiga, vahendas Lõuna prefektuuri pressiesindaja Martin Raid.

Teine politseiga ühendust võtnud mees sai sõnumi, et tema Binance'i kontol on muudetud parool. Sõnumis oli ka telefoninumber, kuhu tuli helistada. Telefonikõnes soovitas väidetav klienditugi tal logida sisse Trust Walleti kontole ning raha sinna kanda. Mees kandis sellele kontole 10 200 eurot ja avastas hiljem, et tegu oli pettusega.