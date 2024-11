GALERII Püstolist kõlas stardipauk ja politseinikud kargasid jälle aastapäeva puhul Emajõkke talisuplema

Nii Indrek Koemets kui ka Ivo Känd ütlesid, et sellist distantsi ei tohikski lihtsalt politsei aastapäeva puhul ujuma tulla, vaid talisuplus nõuab tasa ja targu harjutamist. Känd alustab järjepidevalt karastumist peale jaanipäeva.

Üksi ei tasu proovida

Nüüd on Ivo Känd järjepidevalt vette karanud mõnel korral nädalas, seda koos teiste seltsingu Jää-äärsed liikmetega. «See annab ikkagi positiivse toonuse ja eks immuunsussüsteemi parandab ka ja teeb üldse hommikud virgemaks,» põhjendas ta.

Tasubki koos teistega käia, märkis omakorda Indrek Koemets. Põhjusi tõi ta kaks: esiteks annab seltskond mõnusat adrenaliinitunnet juurde, teisalt pole üksi külma vette minemine aga ohutu. Mine tea, kuidas keha reageerida võib, põhjendas politseinik.

Politsei aastapäeva tähistamine talisuplusega on samuti seltskonnaüritus, kui menukas see traditsioon politseinike seas pärast 11 aastat veel on? «Ikka võetakse osa ja eks enda vormis hoidmine ja sportlikkus käib selle ameti juurde,» kostis Indrek Koemets. Sellelgi korral oli paar uut osalejat, lisaks ujus osa Põlva või Võru politseinike isekeskis, sest ei saanud töökohustuste tõttu Tartusse sõita.

Tubli panuse annavad iga aasta ka teised talisuplejad. Nii on igal 11 korral kaasa ujunud ka seltsingu Jää-äärsed liige Malle Elvet. Ta kirjeldas, et veetemperatuuril polnud häda midagi – polnud arugi saada. Elvet lisas, et kaldal oli isegi külmem ja pakkus, et vesi oli ehk kaheksa kraadi soe.

Üritust on Lõuna prefektuur korraldanud aga 11 aastat. See tähendab, et esimesel korral ujuti 95 meetrit. Kuid alati pole distants kõige määravam, sest nagu Malle Elvet ütles, tuli ühel aastal appi kutsuda päästjad, kes esmalt jää ära lõhkusid, et üldse ujuma pääseks.