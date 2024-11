Raie on kavandatud lisaks Tartu linnaga kooskõlastatud Tähtvere puhkemetsade kümne aasta majandamiskavale, mille kohaselt ligi 600 hektarist metsadest on lageraiesse lubatud mõni protsent, enamasti on sellel alal kava kohaselt püsimetsa põhimõtted. Kõrgendatud avaliku huviga ehk KAH-metsade teema on kajastatud ka linna üldplaneeringus ja lähemalt saab metsamajanduskava kaardirakendusega tutvuda Tartu kodulehel.