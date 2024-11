Reet Roos: pensioniikka jõudes võib selguda, et pikk elu on veel ees

Teisest pensionisambast sai raha päriselt välja võtta alates septembrist 2021. Teises sambas siis olnud 1000 eurot on praeguseks kasvanud juba 150 euro võrra ehk raha sinna jätnud inimesel on nüüd 1150 eurot. Kui ta aga võttis selle välja, maksis ka 20 protsenti tulumaksu, sai ta kätte vaid 800 eurot. Pangakontol on inflatsioon sellestki umbes poole ära söönud.

Selles näites on vaid kolme aasta mõju, mis pensionikogumise aega arvestades on lühike periood. Järgneva kümne või kahekümne aasta jooksul oleks see algne 1000 eurot kasvanud juba palju suuremaks summaks, kuid teise samba väljavõtjate jaoks on see võimalus läinud. Teise pensionisambaga saavad esimesed lahkujad uuesti liituda alles aastal 2031.