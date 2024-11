Automaksu eel käib automüüjate juures paras möll

Automaksust põhjustatud ostulaine on tuntav ka Autospiriti Tartu esinduses. Seda, et nii uute kui ka kasutatud autode müügiplatsil leidub vaba ruumi, tuleb esinduse juhataja Meelis Villemsi sõnul harva ette.

Peagi on käes aasta lõpp ning silmapiiril terendab uue aasta esimesel päeval jõustuv automaks. See tähendab, et automüügiesindustes on praegu kibekiire aeg: paljud tartlased tahavad veel käesoleval aastal uue sõiduki osta, et automaksuga kaasnevast registreerimistasust pääseda.