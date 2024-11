Pakenditootja sai rohelise mõtteviisi eest üleriigilise tunnustuse

Ehkki ka kodumaiste ettevõtete seas on palju Estiko-Plastari kliente, läheb suurem osa toodangust hoopis Skandinaaviasse, rääkis ettevõtte juht Meelis Jürgens.

Emajõelinnas Ropka tööstusrajoonis Tehase tänaval pakendeid tootev Estiko-Plastar valiti hiljuti ettevõtluse ja innovatsiooni sihtasutuse (EIS), Eesti kaubandus-tööstuskoja ning Eesti tööandjate keskliidu ühiselt korraldatud ettevõtluskonkursil aasta kestlikkuse edendajaks. Põhjuseks asjaolu, et Estiko-Plastar on viimastel aastatel teinud investeeringuid, et valmistada pakendeid võimalikult keskkonnasäästlikult.