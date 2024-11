Abilinnapea Tamm rääkis, et elektriautosid on tänavatele järjest juurde tulnud ning kui omal ajal võimaldati elektrisõidukitele tasuta parkimine just nende kasutamise soodustamiseks, siis praegu ei ole see enam mõttekas. «Elektriautode arv kasvas just eelmisel aastal päris kiiresti. Ühel hetkel, kui neid lube on väljastatud juba liiga palju, ei täida tasuta parkimine enam oma eesmärki,» märkis Tamm. Tema sõnul on oluline soodustada kesklinnas pigem lühiajalist parkimist, selmet keegi parkimiskoha terveks päevaks hõivab.