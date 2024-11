Tartu Ravens Futsal avas saaliliigas mulluse meistri vastu võiduarve

Tulemusega 2:1 mäng ka lõppes ning kolme mänguvooru järel on Tartu Ravens Futsalil ja Sillamäe Sillal nüüd võrdselt punkte – neli. Kui tartlastele oli see hooaja esimene võit, siis eelmise aasta kuldmedalistid said kirja tänavuse esimese kaotuse. Kuid parema väravate arvega on tabelis on eespool Sillamäe, kes on viies, Ravens on nende järel kuuendal real. Liider on kolm võitu teeninud Narva United.