Täna marte vist ei tulegi ... Kui kogete muud, paluge sant pildile!

Mardipäev on 10. novembril, niisiis kohe käes. Mitmed täiskasvanute põlvkonnad mäletavad, et see on mardisantide ehk martide ringijooksmise aeg. Täna tuleks end rüütada tumedaisse rõivaisse ja minna naabruskonna uste taha sisselaskmist lunima – et mardi küüned külmetavad ja mardi varbad valutavad.