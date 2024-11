PILDID ja VIDEO Tänavu marte vist ei tulegi ... Või elab see komme veel kuskil?!

Need mardid küsisid mõistatuse, mida üks kahe kõrgharidusega noor naine, lisaks kõrge enesehinnanguga, ei osanud ära mõistatada, ja oli neist santidest sedavõrd rabatud, et mäletab tänavust mardijooksu veel kaua.

Mõistatus kõlab: kaks ema ja 10 last, mis see on?

Lõpuks ka video

Raua tänavalt saatis tubli inimene koguni vahva video, mis siin ülal. Mardid laulsid külmetavate küünte laulu ja küsisid mitu mõistatust. Peremees pusis neile filoloogilistele pusledele vastuseid otsides tükk aega. Näiteks ei teadnud ta sugugi, mis see on: valge poiss, must nina. Vihjeks nii palju, et lumememm see ei ole. Aga sai eksami hinnaalandusega tehtud ning tasuks mardiõnne ehk vihaga sopsutamist, mis ta tervise heaks muutis, ning peotäie viljaterasid. Et toit oleks alati laual!