PÖFFI FILM Kui Kanada ametlikeks keelteks on prantsuse ja pärsia

Kuid see selleks. Kunstiliselt on Iraan kahtlemata maailma filmikunsti esirinnas. Kanadast sel aastal Oscarile kandideerima esitatud «Ühine keel» püüab tuua Iraani kino omale koju kätte, selle sõna otseses tähenduses.

Praktikas tähendab see seda, et filmi tinglikus reaalsuses on Kanada ametlikud keeled prantsuse ja pärsia ning linnapildis domineerib Lähis-Ida kultuur, küll tugevas Kanada kastmes. Täpsemalt lavastaja Matthew Rankini kodulinna Winnipegi kastmes.