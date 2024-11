VIDEO Kitseke ujus vastuvoolu Emajões, otse Tartu kesklinnas

Loom näis vigastatud ja ilmselt šokis, muudkui ujus ja ujus, suunda muutmata vastuvoolu.

Ka bioloog Marko Mägi leidis, et see olnud kindlasti tavapärane. «Kuigi Anne kanali ja Emajõe vahel on kits küll sage külaline. Ju siis sattus üks neist mingil põhjusel jõkke, näiteks võis koer teda hirmutada,» pakkus ta. «Betoonist kaldarinnatisele ta omal jõul üles ei saa. Et veest välja pääseda, selleks oleks tulnud tal ots ümber keerata ja suund Turu silla poole võtta.»

Looma filminud Juri Aljanaki ütles, et ta helistas kohe numbrile 112, kust soovitati ühendust võtta numbriga 1247, mis on riigiinfo telefon juhtudeks, mis puuduavad keskkonda ja abitus seisundis metsloomi.

«Ma andsin info sinna edasi,» ütles ta. «Ma ei oska öelda, mis nad otsustasid ja mis edasi sai.»

Kui kaua see kitseke novembrijaheduses vastu võiks pidada? Bioloog Marko Mägi vastas, et vesi ei ole tegelikult hirmus külm. Aga see ei tähenda, et pikalt vees ujuval loomal lõpuks külm ei hakkaks. «Kui ta oleks suunda muutnud, võinuks ta mööda jõekallast peagi Ihaste luhale jõuda.»

Ka üle reageerida ei maksa, leidis Marko Mägi, eriti siis, kui kits ise jões aktiivselt ujub. Inimeste suurel hulgal kaldale kogunemise korral satuks loom veel suuremasse segadusse.

«Kui kits lõpuks aga kaldale pääseb, ja kui siis on aru saada, et looma elu on ohus või ta ise kellelegi ohtu kujutab, on päästmine mõeldav,» kommenteeris ta veel. «Aga eks see lugu ole märk, et piir linna ja metsiku looduse vahel on tinglik ja aeg-ajalt satuvad ka suuremad loomad linna. Ideaalis peaks linna läbima rohekoridorid, mis lasevad loomadel segamatult linna läbida. Hetkel sellist rohekoridori Tartus ei ole, küll aga on sinikoridor ehk Emajõgi.»