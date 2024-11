GAlERII ja VIDEOD Üks ukraina koor Tartust ja teine Kohtla-Järvelt jagasid kooslaulmise rõõmu

Tulema oleks pidanud kolmaski ukrainakeelne koor, kes käib koos Tallinnas, aga kuna seal kooris oli palju haigestunuid, siis nende sõit jäi paraku ära.

Tartus tegutsevat koori Nadiia juhendab Janika Oras, kes töötab Eesti Kirjandusmuuseumis ning on rahvaluule- ja muusikateadlane. Täiemahulise sõja esimesel aastal juba lõi ta ukrainlastele oma lauluringi, et neile lohutust ja turvatunnet pakkuda. Nadiia tähendab lootust, ja selles, et lauludel ja kooslaulmisel on teraapiline mõju, pole mingit kahtlust. Nadiias on lauljaid 14, vahel on koos kõik, teinekord ka vähem inimesi. Laulmas käib ka üks eestlane, aga olnud teistegi rahvaste esindajaid.

Ei läinud palju aega, kui ukrainakeelse jutuvadina sisse kõlas Nadiia esitatud «Herasym», mis on laul kasakast.

Janika Oras kutsus kohtlajärvelasi ukrainakeelsete laulude leheküljele https://folklore.ee/~janika/ neile tuttavaid lugusid otsima. Sinna on Janika Oras koondanud juba pealtnäha lõputa hulga ukrainakeelsete laulude noote ja sõnu ja linke, ka tõlge eesti keelde on olemas.

Kohtla-Järvele tekkis ukrainakeelne koor tänavu aasta algul. Septembris pärast suvepuhkust, alustati uue hooga, juhendajaks Anastasiia Remen, kes on lapsena saanud muusikalise hariduse muusikakoolis, kus õppis klaverit.

Koori nimi Malvõ tähendab lille ja Anastasiia ütles, et eks nad oma kooris lauldes kujutavadki ette, et nad on ühe uhke lille säravad õied. Kokku on neid 12, pärit Hersonist, Harkivist, Donetski oblastist, Zaporižžjest ja mujalt.

«Algul oskasime vaid nelja laulu, nüüd on repertuaaris juba 12 pala,» rääkis Anastasiia uhkelt, ja peagi said kõik nende esitust kuulda, abiks telefoni teel leitav saatemuusika.

9. novembri aset leidnud ukraina kooride kohtumise peamiseks organiseerijaks oli Eesti Pagulasabi Virumaa piirkonna koordinaator Xenia Danilova, kes ise on tartlane ja kes leidis, et ukrainakeelsete kooride kokkusaamine võiks Eestis elavaid ukrainlasi toetada ja üksteisega tuttavaks saamine head teha. Ka kooride töö kogemusi on vastastikku kasulik jagada.

Rahaliselt toetas sündmust ÜRO pagulasamet. Tartu linnaraamatukogu oma kohviku kasutamise eest renti ei küsinud.