Kunstnik Ave Kruusmaa soovitab talletada tähenduslikke hetki ja näitab, kuidas tema seda teeb

Esimese hooga ei pruugi näitust «Hoitud hetked» Jaani kiriku kirjudel telliskiviseintel ja hämarates orvades tähele panna. Aga inimesel, kel pühakotta on olnud asja, tasub pisut aega võtta, et neisse piltidesse siiski süvenda. Need on Ave Kruusmaa autoritehnikas graafikalehed ja maalid, mis on mitmekihilised nii tehnikate kui ka lugude poolest.