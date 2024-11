Eelarvekärbete kontekstis paistab PÖFFi ja ka Tartuffi tulevik tume

Algab järjekordne Pimedate Ööde filmifestival, kuid avaseansside rõõmsat pidulikkust varjutab tumedates toonides tulevik. PÖFFi direktor Tiina Lokk rääkis, et eelarvekärped on seadnud ohtu põhifestivali senisel rahvusvaheliselt kõrgelt tunnustatud tasemel toimumise. See võib kaasa tuua olukorra, et kõrvale tuleb heita kaks alafestivali – Tartu armastusfilmide festivali Tartuff ja Haapsalu õudusfilmide festivali HÕFF.