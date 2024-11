OTSE Ajalookonverents «Piiskopilinn Tartu – 800 aastat Tartu algusest»

AJAKAVA

Reede, 8. november

13.00 Avasõnad – Tartu ülikooli muuseumi direktor Mariann Raisma, Tartu linnapea Urmas Klaas, Tartu ülikooli rektor Toomas Asser

13.15 Konverentsi sissejuhatus ja konverentsi tutvustus, juhib Arvi Haak

13.30–15.00 Esimene plokk, juhib Heiki Valk

Arvi Haak – Tartu enne ja pärast 1224. aastat

Mihkel Mäesalu – Kuidas Tartust piiskopilinn sai

Henrike Bolte – On the edge of Europe. The medieval bishops of Tartu as territorial rulers between city, nobility and teutonic order / Euroopa äärel. Tartu piiskopid maahärradena linna, aadli ja Saksa ordu vahel

15.00–15.30 Paus

15.30–17.00 Teine plokk, juhib Arvi Haak

Dirk Rieger – 12th and 13th century timber buildings in Lübeck – a constructive blueprint for medieval housing culture in the Eastern Baltics? / Kas Lübecki 12. ja 13. sajandi puitmajad olid ehituslikuks eeskujuks Ida-Baltikumi keskaegsetele linnamajadele?

Kristiina Tambets ja Heiki Valk – Tartu piiskopkonna inimesed: arheoloogia ja geneetika andmed

Anu Mänd – Keskaegne tartlane kunsti soetamas

Laupäev, 9. november

10.30–12.00 Kolmas plokk, juhib Inna Jürjo

Ain Mäesalu – Tartu muinaslinnuse piiramine aastal 1224

Anti Selart – Tartu-Pihkva poliitilised suhted 13.–14. sajandil

Alexander Baranov – Tartu and Pskov in the 15th Century / Tartu ja Pihkva 15. sajandil

12.00–12.30 Paus

12.30–14.00 Neljas plokk, juhib Mihkel Mäesalu

Inna Jürjo – Tartlaste keskaegsest argikultuurist

Marie Anna Blehner – Sepatööst keskaegses Tartus

Gustavs Strenga – Tartu as part of the commemorative landscape of Livonia and Northern Europe in the Middle Ages / Tartu osana Liivimaa ja Põhja-Euroopa keskaegsest mälestusmaastikust

14.00–15.00 Paus