VÄRSKE PODCAST Kui laste trennitasud käivad peredele üle jõu, tuleb linna toetuste süsteem ühise laua taga pulkadeks võtta

Vestluse keskmes on küsimus, kuidas saab tagada, et trennitasud ei kerkiks nii suureks, et peredel polegi enam võimalik lapsele huviharidust võimaldada. Ajakirjanikud leiavad, et sporditoetuste süsteemi tuleb täielikult muuta, sest tervete noorte pealekasv pole oluline ainult spordiklubidele, vaid kogu ühiskonnale.