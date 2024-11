juhtkiri Sport on vahva. Aga kallis

Statistika ei tarvitse alati olla lõpuni tõene, aga laias laastus saab öelda, et umbes 70 protsenti Tartu kooliealistest lastest ja noortest on mingil moel haaratud spordi- või liikumisharrastusest. Kõik ei mängi palli, kõik ei jookse või hüppa, väga paljud tegelevad hoopis näiteks tantsuspordiga või sõidavad rulaga. See maailm on kirju.

Küsimus on aga, miks siis ülejäänud ei ole haaratud. See ülejäänud osa 15 000 inimese suurusest sihtrühmast on väga palju lapsi ja noori. Olgu, mõni eelistab kunsti või viiulimängu, aga ometigi on küsimus, kas puudu jääb treenimiskohtadest ja -saalidest või on spordiharrastus lihtsalt üle jõu kallis.