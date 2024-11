Rannar Raba: uskumatu, aga kunagi pandi poliitikutele valetamist pahaks

Ehkki õhus on palju skepsist, pole võimatu, et nelja aasta pärast Trumpi teisele ametiajale tagasi vaadates saame tõdeda, et see kujunes lääne, sealhulgas meie vaates kasulikuks. Kõik eeldused selleks on olemas – varem on vabariiklased võimul olles osanud Ida-Euroopat tähtsustada. Meenutagem kasvõi seda, kuidas George W. Bush avas Balti riikidele tee NATOsse hoolimata sellest, et paljud teised liidrid sama laua taga saba väristasid.