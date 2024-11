Tartu korvpallimeeskond värbas ameeriklasest tagamängija

Kui hooaja eel sõnasid Tartu korvpallimeeskonna peatreener Aivar Kuusmaa ja korvpalli spordidirektor Janar Talts, et tiim on komplekteeritud ja ühe mängija juurde värbamine võib juhtuda talvel, oli lisajõudu siiski varem vaja. «Senised mängud on näidanud, et meil on tagaliini jõudu juurde vaja, sest hooaeg on pikk ja mängude graafik tihe,» põhjendas Talts.