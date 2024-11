Lviv on Ukraina kultuuripealinn, just nagu Tartu on seda Eestis ja käesoleval aastal ka terves Euroopas. Et kultuur on mõlema linna alustala, on oluline, et meie vahel oleks hea side ja tihe koostöö. Loodan, et lepingu sõlmimine on vaid esimeseks sillaks ning tulevikus ulatuvad sõprussidemed ka teistesse valdkondadesse.