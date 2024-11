Tartu linnavalitsus otsib inimest, kes töötaks vaid Sõpruse silla kallal

Tegu on sihtotsinguga, mis tähendab, et konkurssi ei korraldata, sõnas Tartu linnamajandusosakonna juht Rein Haak. «Vajame väga spetsiifiliste oskustega inimest, kel kindlasti peab olema teede järelevalve ja sildade järelevalve litsents, seega teeme selle ametikoha täitmiseks sihtotsingut,» selgitas ta.

Pea kuu aega tagasi peetud Tartu linnavolikogu istungil oli jutuks, et selle koha võtab üle teedeteenistuse spetsialist Piret Ereline, kuid nüüdseks on plaanid muutunud, sest Ereline hoopis lahkub linnavalitsuse palgalt. Rein Haak sõnas, et Ereline lahkumise asjaolusid ei saa ta kommenteerida.