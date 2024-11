Tartu keskpargis algavad arheoloogilised uuringud

Uuringuid tehakse ainult sellel pargi poolel, kuhu tuleb Siuru hoone, ehk kaubamajapoolses osas. Sinna kaevatakse neli šurfi pinnase tundma õppimiseks, aukude suurus on ligikaudu 2 x 4 meetrit ja sügavus 3–5 meetrit. Šurfide tegemiseks on valitud endised hoovialad, kus kultuurikiht on eeldatavasti paremini säilinud.

Kultuurikeskuse Siuru juhi Aavo Koka sõnul on linna keskele maja ehitamine alati väga huvitav, sest avaneb võimalus näha, mis selles kohas on varem tehtud. «Ootan põnevusega eeluuringute tulemusi, et siis asjatundjatega arutada, kuidas hoone süvendi rajamist kavandada nii, et arheoloogiatöid saaks teha selleks kõige sobivamal aastaajal,» ütles Kokk.