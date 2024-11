Vladimir Kazarjani näitust «Imede maailm» on Eestis kureerinud tartlasest armeenlane Armen Arutjunjan. Nüüd galeriis Vallikraavi 2 avatud väljapanek koosneb 32 klaaskerast, mille ülemises otsas on mikroskoobilaadne seade. Selle alla on vaatamiseks kinnitatud mikrominiatuurid. Nii näiteks on ühel teosel nõelasilma asetatud kullast kaamelid, millest igaüks kaalub vaid 0,003 grammi.