Tallinna-Tartu maantee ääres avab uksed maakonna suurim ehituspood

«Uues kaupluses on müügipinda üle 2000 ruutmeetri, mis võimaldas meil laiendada kaubavalikut. Esimest korda Decora ajaloos on meil nüüd kodumasinate osakond,» ütles Tubli-Müür. Põltsamaa vana Decora sulges uksed juba möödunud nädalavahetusel. Et tegu oli rendipinnaga, ei ole teada, mis sellest edasi saab.