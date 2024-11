Ismail Mirzojev: riskantne äri pooltühja vanglaga

Nüüd seisame silmitsi tõsiasjaga, et Tartu vangla on osaliselt kasutamata: vabu kohti on ligikaudu 600. See viitab võimalikele strateegilistele planeerimisvigadele ning ressursi ebatõhusale kasutamisele. Tekib küsimus: kas vangla rajamise otsus põhines realistlikel prognoosidel või oli see poliitiliselt motiveeritud samm, mis ei arvestanud tegelikke vajadusi ja võimalikke ohte?