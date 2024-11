Politsei tabas ülekoormatud veoki roolist purjus juhi

Politseikapten lisas, et kutselisele juhile on liikluses arusaadavalt kõrgemad ootused. «Tema väljaõpe, teadmised ja käitumine liikluses peavad soosima turvalist liikluskeskkonda. Neile kehtestatud minimaalsed puhkeajad kahe tööpäeva vahel ei pruugi olla piisavad, et saaks teha neid meelepäraseid tegevusi, mida võimaldavad pikemad puhkepausid. Minimaalsete puhkepauside kasutamine ei saa olla kunagi kohustus, vaid pigem võimalus ootamatute olukordade lahendamisel veonduses. Seega ei tohiks pisendada ettevõtjate rolli kutseliste juhtide töö sellisel planeerimisel, et juhid saaksid ennast korralikult välja puhata,» toonitas ta.