Tartu linn laenab 10 miljonit eurot lasteaia ja teede remondiks

Tähtvere lasteaia ümberehitus, Tähtvere spordipargi uuendamine, Muuseumi tee ja Põhja puiestee ühendamine ning Puiestee tänava remont – need on sel aastal töös ja lõpetamisel olevad suured tööd, mis vajavad laenuraha, selgitas Tartu abilinnapea Meelis Leidt.

«See on täitsa tavapärane protsess, et lõppevate suuremate tööde tarvis võetakse laenu ning praegu tundub, et tänavu ei ole linnal tarvis juurde laenata,» lisas Leidt.