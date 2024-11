Pille Tsopp-Pagan: kärpekäärid kõige nõrgemate kallal

Püüan seda loosungit tegelikku pilti sättida ja kuidagi ei õnnestu. Püüan selgitada. Nimelt tegutseb Tartus juba kolmandat õppeaastat Tartu luterliku Peetri kooli tiiva all Karolini kool. See on raske ja sügava puudega lastele mõeldud väikene kogupäevakool, kuhu on ühe katuse alla toodud kõik vajalikud nii haridus- kui sotsiaalvaldkonna teenused. Õpilasi on ses koolis 19, neist 15 on Tartu linna elanikud.