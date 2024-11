Puiestee tänaval peatuvad bussid keset sõiduteed

Puiestee tänava ümberehitataval lõigul on kaks bussipeatust. Kasarmu peatuses oli ka varem bussitasku ning nii on see pärast remonti samuti. Puiestee peatuses ei olnud bussitaskut enne ega ole ka nüüd, bussid peavad seal peatuma sõiduteel. Bussitasku jaoks pole Puiestee peatuses ruumi, selgitas Tartu linnavalitsuse teedeteenistuse juhataja Oleg Lužetski. «Praegu jäi see tegemata, sest seal pole kergliikluSteede kõrval ruumi,» sõnas ta.