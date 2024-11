Sel aastal tehti uisuväljaku ehitusega algust nädal varem kui tavaliselt. Ühelt poolt selleks, et kõik valmiks õigeks ajaks. Teisalt on lootust, et novembri alguses on ilmad pehmemad ning torustiku paigaldamine seetõttu lihtsam, selgitas Tiigi seltsimaja direktor Maarja Liba.