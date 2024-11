Indrek Kuusk: kas me kardame loodust?

Viimastel kuudel olen kuulnud üha enam mõtet, et esmajärjekorras peame linnakeskkonnas tagama ohutust. Konkreetsemalt on välja toodud, et näiteks oja on ohtlik, kuna sinna võib sisse kukkuda. Samal põhjusel on ohtlik kraav ning ka lamapuit ja kivid on mänguväljakul ohtlikud. Seetõttu tuleb neid vältida. Kui nüüd järele mõelda, siis kas ei ole üllatav, et need ohuallikad kõik on looduslikud? Me nagu kardaksime loodust!