INTERVJUU Šotimaa koreograaf toob tartlaste ette lavastuse erivajadustega lastele

Šotimaa teatri Barrowland Ballet «Mänguline tiiger» ja «Tiigrilugu» on ühe ja sama tantsulavastuse kaks versiooni. Esimene neist on loodud autistlikele ja vähese kõnevõimega lastele. Mõlemad on kultuuriajakirjanik Keiu Virrot sedavõrd võlunud, et ta on neid välisfestivale külastades läinud võimalusel alati vaatama. Viimaks jõuavad need Tartusse. See andis ajakirjanikule ettekäände intervjueerida mõlema versiooni koreograafi Natasha Gilmore’i.