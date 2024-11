Tartu jõulukuusk tuleb tänavu Võrumaalt

Kuna keset hoovi seisev puu on hoonetele ohtlikult lähedal, tundus mõistlik see maha võtta. «On hea tunne, et see kaunis puu saab keset Tartut veel paljusid inimesi rõõmustada, enne kui temast lõpuks päriselt loobume,» lisas perekond Mällmann.