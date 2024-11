Tartu- ja Jõgevamaa teed on libedad, juhtunud on ka liiklusõnnetused

Politsei andmetel hetkel libeduse tõttu õnnetusi pole juhtunud. Küll aga tuleb sõidukijuhtidel liigeldes arvestada sellega, et temperatuurid on olnud öösel madalad ja mõnel pool võib ka teekate olla libe. «Seetõttu ei maksa teedel taga ajada lubatud maksimaalset kiirust. Oluline on muuta oma sõidustiili vastavalt ilmaoludele ja olla valmis libeduseks. Turvaliselt sihtkohta jõudmine on iga juhi enda kätes,» ütles Lõuna prefektuuri pressiesindaja Martin Raid.