Tartu raeplatsil algab esmaspäeval uisuväljaku ehitus

Tänavu algavad uisuväljaku ehitustööd nädal aega varem kui tavaliselt, et 1000-ruutmeetrine uisuväljak valmiks õigeks ajaks. Eesmärk on uisuväljak avada juba päev enne esimest adventi ehk 30. novembril, mil Pirogovi pargis leiab aset Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 lõpuüritus, valgusetendus «Jää ja loo».

Uisuväljakut ei ehitata aga varem vaid kultuuripealinna tõttu, selgitas jõululinna tehniline projektijuht Siim Štšjogolev. «Ka uisuväljaku torustikku on lihtsam paigaldada, kui ilmastikuolud on pehmemad,» põhjendas ta. Štšjogolev lisas, et uisuväljakut ehitab sel korral OÜ Tarfas.