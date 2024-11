PILDID Ukraina klubis valmisid süüriapärased toidud ja tutvusid kahe riigi sõjapõgenikud

Seega võivad sellised kokkusaamised olla aluseks näiteks uute ühisürituste või teistsorti koostööde algatamiseks.

Teisalt oli Mondo väljapakutud ühiskokkamise mõte seegi, et osa inimesi on neile kurtnud, et Ukraina sõjapõgenikud on praegu palju rohkem pildis kui näiteks Süüriast pagenud inimesed. Kuid neilgi on oma lood ning sarnased kogemused ja raskused.

Räägiti tõsist juttu ka

Et ürituse mõte oli erinevate riikide sõjapõgenikke üksteisele lähemale tuua, ei piirdunud koosviibimine vaid kokkamisega. Eks kogemusi vahetati ka toidutegemise käigus, kuid samuti said ukrainlased teada Lähis-Idast ja sealsetest pingetest. Lähis-Ida ekspert Kristi Ockba tutvustas neile, miks paljud süürlased oma kodudest 2015. aasta järel pagema pidid ja mis on nende riigist nüüdseks saanud.

Ka ühiskokkamise peakokk Shereen Belal kolis oma perega Tallinnasse sõja ajal, täpsemalt 2016. aastal. Nüüd töötab ta Tallinnas kokana ja on ettevõtja.

Samuti said töötoas osalenud näha ühte kunstiteost ja kuulda selle mõtet. Seda selgitas neile Ukraina juurtega, kuid pikalt Eestis elanud kunstnik Jarõna Ilo. Ta rääkis, et kasvas siin üles ajal, mil ju interneti ega nutiseadmeid polnud, mistõttu haris ta end maailmas toimuvast läbi raamatute lugemise. Nii kujutas ta ka riike ja kultuure ette peas ja pigem imelistena.

Jarõna Ilo tutvustas Süüria sõjast ajendatud ja 2016. aastal valminud teost, mille ta kinkis Ukraina klubi juhile Pille Rivesele. Foto: Margus Ansu

«Kuid Süürias alanud sõda rüüstas minu ettekujutust,» jätkas Ilo. Sõda ta peatada ei saa, kuid tahtis omalt poolt sellele kultuurile tagasi anda ja nii tegi ta ühe söega joonistatud pildi. Sellel on katkine merekarp, mis asetseb punasel alusel. Jarõna Ilo selgitas, et merekarp sümboliseerib Hiina kultuuris mälestust. Et pildil on see katki, sümboliseerib sõja mõju. Sestap on pilt ka must-valge.

Ukraina klubi juht Pille Rives ja Mondo projektikoordinaator Mirjam Matiisen sõnasid, et pagulastele mõeldud üritusi toimub edaspidigi. Kindel on, et Ukraina klubi saab taas kokku järgmise nädala laupäeval.