Restoranipidajad soovivad juba mitu aastat väliterrassidele klaasist seinu, linn pole seni vastu tulnud

«Oleme seda teemat tõesti korduvalt arutanud,» kinnitas Iiri pubi omanik Märt Meesak. Ta lisas, et Euroopas on klaasseintega väliterrasse paljudes linnades. Praegu kasutavad Tartu restoranid õhtusel ajal väliterrassil ka soojuskiirgureid, aga nendest pole väga suurt kasu, sest soojus haihtub, kui seinu ees pole. Meesak märkis, et linn on olnud küll tubli, aga viimasel ajal on areng seisma jäänud.