Nooruk korraldas sotsiaalmeediajälgijate saamiseks nii suure kogunemise, et sinna kutsuti politsei

Noored jäid silma paarile lugejale, kes kambast Tartu Postimeest teavitasid. Üks ütles, et ürituselt tehti parasjagu otseülekannet.

Ka politseid teavitati sellest. Patrull läks kontrollima, mis sündmusega on tegu, ning selgus, et üks noormees oli korraldanud ürituse, et saada endale sotsiaalmeedias juurde jälgijaid.