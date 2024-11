Aparaaditehases tähistati väärikalt väärikas eas majakass Gutenbergi sünnipäeva

Laupäev oli Aparaaditehases pidupäev, sest majarahvas tähistas koos külalistega Johannes Gutenbergi 15. sünnipäeva. See pole teps noor iga, sest Gutenberg on mustvalge, keskmise kasvu ja kollaste silmade ning pigem rahuliku iseloomuga isane kass. «Tordi» ja õnnitlused oli ta aga igati välja teeninud, sest ta on tehase üks staažikamaid majalisi.