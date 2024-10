Intervjuu Aasta kohalike valimisteni. Linnapea Urmas Klaas: minu jaoks on klaas alati pooltäis

Linnapea Urmas Klaas tunneb, et pärast kümmet aastat ametis on tal endiselt jõudu ja ideid, ning küsib järgmistel valimistel toetust jätkamiseks.

Kohalike valimisteni on jäänud vähem kui aasta, mistõttu on põhjust Tartu linnapealt Urmas Klaasilt aru pärida viimaste aastate arengu ja taandarengu kohta. Küsimusi jätkub – alates sellest, miks on Raekoja platsil endiselt punasümbolid, miks linn rahaliselt peost suhu elab ja miks on tema valitsemise ajal mitu abilinnapead korruptsioonikahtlusega «maha joostud».