Malle Pärn: kummaline nähtus Tartu linnavolikogus

Tartu linnavolikogus tehti jälle ajalugu. On varemgi juhtunud, et inimesed, kes volikokku valitud ühe erakonna valijate häältega, lahkuvad sellest erakonnast ja jäävad volikokku edasi, ehkki nad on erakonnast lahkumisega ennast eraldanud oma valijatest. Aga siiani ei ole veel kuskil loodud lausa uut erakonda ja volikogus selle uue erakonna fraktsiooni.