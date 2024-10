Tartus saavad nüüd nime tänavate asemel liikluspinnad

Praegu veel Raadiraja nimesilti kandvas tänavas asuva loomade varjupaiga aadress on hoopis Roosi tänava järgi. Nüüd arutab volikogu selle liikluspinna nimetamist Lemmiku tänavaks.

Tartu volikogu menetluses on sel sügisel juba kaks eelnõu, mis tegelevad liikluspindadele nime määramisega. Volikogu otsustest seda väljendit varasemast eriti ei leia, see oli käibel küll Piiskopi tänava taastulemisega seoses. Varem on jutt käinud tänavanimedest või kohanimedest.